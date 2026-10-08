A28 : l’aire du Bois du Coudroy fermée jusqu’à ce vendredi 9 octobre à Callengeville

Les automobilistes circulant sur l’A28 doivent composer avec la fermeture de l’aire du Bois du Coudroy, située à Callengeville, en Seine-Maritime. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a pris cette mesure après avoir constaté des fuites d’eau et des dégradations.



La fermeture doit permettre de réaliser les réparations nécessaires et de remettre les lieux en état. Selon la DIRNO, elle prendra fin vendredi 9 octobre 2026. Aucun horaire de réouverture n’est précisé.