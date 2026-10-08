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Tags : A28, Callengeville, Seine-Maritime


A28 : l’aire du Bois du Coudroy fermée jusqu’à ce vendredi 9 octobre à Callengeville


Des fuites d’eau et des dégradations imposent la fermeture temporaire de cette aire de l’A28, en Seine-Maritime. Des travaux de remise en état sont engagés.


Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 16:38


L'aire est fermée le temps de la durée des travaux - Illustration
L'aire est fermée le temps de la durée des travaux - Illustration
Les automobilistes circulant sur l’A28 doivent composer avec la fermeture de l’aire du Bois du Coudroy, située à Callengeville, en Seine-Maritime. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a pris cette mesure après avoir constaté des fuites d’eau et des dégradations.

La fermeture doit permettre de réaliser les réparations nécessaires et de remettre les lieux en état. Selon la DIRNO, elle prendra fin vendredi 9 octobre 2026. Aucun horaire de réouverture n’est précisé.

Prudence aux abords des travaux

Le gestionnaire de l'A28 appelle les usagers à respecter la signalisation ainsi que les distances et les vitesses de sécurité, afin de protéger les agents mobilisés et les automobilistes.
 



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