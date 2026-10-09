Aurore Bergé au Havre ce samedi pour les universités d’automne de la Licra

Aurore Bergé est attendue au Havre (Seine-Maritime) à l’occasion des universités d’automne de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). La ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations doit prononcer le discours d’ouverture aux côtés de Mario Stasi, président de l’association.
Son intervention est prévue à 9 h 15 à l’hôtel Le Pasino, place Jules-Ferry, selon le programme prévisionnel communiqué par son cabinet.
Son intervention est prévue à 9 h 15 à l’hôtel Le Pasino, place Jules-Ferry, selon le programme prévisionnel communiqué par son cabinet.
Racisme, antisémitisme et haine en ligne au cœur des échanges
Ce rendez-vous sera consacré aux défis du débat démocratique et de la cohésion républicaine, avec plusieurs enjeux annoncés : la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations et la haine en ligne.
Le déplacement doit également permettre à la ministre d’échanger avec les acteurs mobilisés sur le terrain. Son cabinet indique qu’elle y réaffirmera son engagement en faveur des valeurs républicaines et de la laïcité.
Le déplacement doit également permettre à la ministre d’échanger avec les acteurs mobilisés sur le terrain. Son cabinet indique qu’elle y réaffirmera son engagement en faveur des valeurs républicaines et de la laïcité.