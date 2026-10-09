Aurore Bergé au Havre ce samedi pour les universités d’automne de la Licra

La ministre doit ouvrir ce samedi 10 octobre les universités d’automne de la Licra au Havre. Les échanges porteront sur le débat démocratique et la cohésion républicaine.

Publié le Vendredi 9 Octobre 2026 à 19:50