Eure : un jeune homme à motocross meurt dans une collision avec un engin agricole à Marbois

Le jeune homme à motocross était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des sapeurs-pompiers - Illustration
Une collision mortelle s’est produite sur la route départementale 45, à hauteur du Bois de la Vigne, dans la commune de Marbois, au nord-est de Breteuil (Eure). L’accident a impliqué une motocross et un engin agricole de type Manitou, dans des circonstances qui restent à établir.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge deux personnes. Le pilote de la motocross, un homme d’une vingtaine d’années, était en arrêt cardio-respiratoire.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge deux personnes. Le pilote de la motocross, un homme d’une vingtaine d’années, était en arrêt cardio-respiratoire.
La tentative de réanimation a échoué
Les secours, relayés par une équipe du SMUR d’Évreux, ont tenté de réanimer le jeune homme. Malgré leurs efforts, son décès a été constaté sur place par le médecin urgentiste.
Le conducteur de l’engin agricole, dont l’âge n’a pas été précisé, n’a pas été transporté à l’hôpital, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27).
Les gendarmes ont procédé aux constatations afin d’établir les circonstances de la collision. Un élu local s’est également rendu sur les lieux du drame qui a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers de Breteuil et de Conches-en-Ouche.
Le conducteur de l’engin agricole, dont l’âge n’a pas été précisé, n’a pas été transporté à l’hôpital, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27).
Les gendarmes ont procédé aux constatations afin d’établir les circonstances de la collision. Un élu local s’est également rendu sur les lieux du drame qui a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers de Breteuil et de Conches-en-Ouche.