Eure : un jeune homme à motocross meurt dans une collision avec un engin agricole à Marbois

Un homme d’une vingtaine d’années a perdu la vie ce lundi en fin d’après-midi sur la RD45, à Marbois, près de Breteuil. Sa motocross et un engin agricole sont entrés en collision. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 18:22