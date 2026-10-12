À Rouen et Saint-André-de-l’Eure, deux rendez-vous gratuits pour mieux être vu sur la route

À Saint-André-de-l’Eure (Eure), l’opération se déroulera mercredi 14 octobre, place Gambetta, de 10 h à 12 h puis de 13 h 30 à 17 h. Elle s’adresse à tous les usagers de la route : automobilistes, piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques ou d’autres engins de déplacement personnel motorisés.



À Rouen (Seine-Maritime), les bénévoles seront présents jeudi 15 octobre, au pont Corneille, côté rive gauche, de 7 h 45 à 9 h. Ce rendez-vous, organisé en partenariat avec la Police nationale et la Police municipale, concernera les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques.



La campagne se poursuivra dans les prochaines semaines en Normandie, avec notamment des étapes à Val-de-Reuil le 28 octobre, Brionne le 4 novembre, Franqueville-Saint-Pierre le 17 novembre et au Havre le 18 novembre.

