À Rouen et Saint-André-de-l’Eure, deux rendez-vous gratuits pour mieux être vu sur la route

Avec les journées qui raccourcissent, les trajets du matin et du soir se font davantage dans l’obscurité. Pour sensibiliser les usagers à l’importance de « bien voir et être vu », l’association Prévention Routière organise deux étapes des Semaines Lumière & Vision cette semaine, dans l’Eure et en Seine-Maritime.
Les bénévoles proposeront une vérification gratuite des équipements de visibilité, des ateliers ludiques et des conseils pratiques sur la vision, l’entretien du véhicule et les équipements adaptés à l’automne et à l’hiver. Des accessoires de visibilité, notamment des gilets et des brassards rétroréfléchissants, seront également distribués gratuitement, dans la limite des stocks disponibles.
Les bénévoles proposeront une vérification gratuite des équipements de visibilité, des ateliers ludiques et des conseils pratiques sur la vision, l’entretien du véhicule et les équipements adaptés à l’automne et à l’hiver. Des accessoires de visibilité, notamment des gilets et des brassards rétroréfléchissants, seront également distribués gratuitement, dans la limite des stocks disponibles.
Deux étapes, des publics différents
À Saint-André-de-l’Eure (Eure), l’opération se déroulera mercredi 14 octobre, place Gambetta, de 10 h à 12 h puis de 13 h 30 à 17 h. Elle s’adresse à tous les usagers de la route : automobilistes, piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques ou d’autres engins de déplacement personnel motorisés.
À Rouen (Seine-Maritime), les bénévoles seront présents jeudi 15 octobre, au pont Corneille, côté rive gauche, de 7 h 45 à 9 h. Ce rendez-vous, organisé en partenariat avec la Police nationale et la Police municipale, concernera les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques.
La campagne se poursuivra dans les prochaines semaines en Normandie, avec notamment des étapes à Val-de-Reuil le 28 octobre, Brionne le 4 novembre, Franqueville-Saint-Pierre le 17 novembre et au Havre le 18 novembre.
À Rouen (Seine-Maritime), les bénévoles seront présents jeudi 15 octobre, au pont Corneille, côté rive gauche, de 7 h 45 à 9 h. Ce rendez-vous, organisé en partenariat avec la Police nationale et la Police municipale, concernera les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques.
La campagne se poursuivra dans les prochaines semaines en Normandie, avec notamment des étapes à Val-de-Reuil le 28 octobre, Brionne le 4 novembre, Franqueville-Saint-Pierre le 17 novembre et au Havre le 18 novembre.
A SAVOIR -- Une période particulièrement à risque
• En 2024, 42% des tués sur la route l’ont été de nuit*..
• En 2025, 503 piétons ont perdu la vie sur les routes, soit 47 décès de plus qu’en 2024*. La moitié de ces accidents mortels surviennent entre octobre et février, lorsque la luminosité décroît. Le risque est particulièrement présent aux heures de pointe des trajets domicile- travail et lors des sorties d’école, lorsque les déplacements s’effectuent souvent à la tombée de la nuit ou dans l’obscurité.
* Source : ONISR
• En 2024, 42% des tués sur la route l’ont été de nuit*..
• En 2025, 503 piétons ont perdu la vie sur les routes, soit 47 décès de plus qu’en 2024*. La moitié de ces accidents mortels surviennent entre octobre et février, lorsque la luminosité décroît. Le risque est particulièrement présent aux heures de pointe des trajets domicile- travail et lors des sorties d’école, lorsque les déplacements s’effectuent souvent à la tombée de la nuit ou dans l’obscurité.
* Source : ONISR
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