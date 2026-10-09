A Louviers, des manifestants traversent la cour d’une école, le maire appelle au calme

Une opération de maintien de l’ordre se déroulait aux abords du lycée des Fontenelles - Illustration © Google Maps
La mobilisation lycéenne a débordé jusque dans une école primaire à Louviers (Eure). Selon un communiqué de la mairie, plusieurs jeunes manifestants ont escaladé la clôture de l’école Jacques-Prévert et traversé la cour de récréation, dans la matinée de ce vendredi 9 octobre. Une opération de maintien de l’ordre se déroulait aux abords du lycée des Fontenelles, situé à proximité, en raison de débordements.
L’Éducation nationale, en lien avec la municipalité, a déclenché le plan particulier de mise en sécurité afin de protéger les élèves à l’intérieur de l’établissement, jusqu’au retour au calme aux abords de l’école. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Ville indique que la sécurité des enfants a été assurée grâce à l’intervention conjointe des équipes éducatives, des services municipaux et des forces de l’ordre.
L’Éducation nationale, en lien avec la municipalité, a déclenché le plan particulier de mise en sécurité afin de protéger les élèves à l’intérieur de l’établissement, jusqu’au retour au calme aux abords de l’école. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Ville indique que la sécurité des enfants a été assurée grâce à l’intervention conjointe des équipes éducatives, des services municipaux et des forces de l’ordre.
« Cette incursion est intolérable »
Le maire, François-Xavier Priollaud, condamne cette intrusion dans la cour de récréation et apporte son soutien à la communauté éducative ainsi qu’aux familles. « Je comprends le malaise des lycéens, mais j’en appelle à leur esprit de responsabilité pour cesser ces débordements injustifiables », déclare-t-il.
L’élu sollicite également les parents pour qu’ils fassent entendre raison à leurs enfants. Il invite les jeunes à privilégier le dialogue pour porter leurs revendications.
Un soutien psychologique est mis en place par l’Éducation nationale et la Ville de Louviers. Il doit permettre d’accompagner les enseignants, les agents des écoles et les élèves qui en exprimeraient le besoin.
L’élu sollicite également les parents pour qu’ils fassent entendre raison à leurs enfants. Il invite les jeunes à privilégier le dialogue pour porter leurs revendications.
Un soutien psychologique est mis en place par l’Éducation nationale et la Ville de Louviers. Il doit permettre d’accompagner les enseignants, les agents des écoles et les élèves qui en exprimeraient le besoin.