A Louviers, des manifestants traversent la cour d’une école, le maire appelle au calme

La mobilisation lycéenne a débordé jusque dans une école primaire à Louviers (Eure). Selon un communiqué de la mairie, plusieurs jeunes manifestants ont escaladé la clôture de l’école Jacques-Prévert et traversé la cour de récréation, dans la matinée de ce vendredi 9 octobre. Une opération de maintien de l’ordre se déroulait aux abords du lycée des Fontenelles, situé à proximité, en raison de débordements.



L’Éducation nationale, en lien avec la municipalité, a déclenché le plan particulier de mise en sécurité afin de protéger les élèves à l’intérieur de l’établissement, jusqu’au retour au calme aux abords de l’école. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Ville indique que la sécurité des enfants a été assurée grâce à l’intervention conjointe des équipes éducatives, des services municipaux et des forces de l’ordre.