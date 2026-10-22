Tempête Austen : la Seine-Maritime passe en vigilance orange

Le franchissement de la Seine sera fortement perturbé au passage de la tempête Austen. Les ponts de Normandie et de Brotonne seront fermés à tous les usagers vendredi matin, respectivement à 10 heures et 10 h 30, annonce la préfecture de la Seine-Maritime.



Le département sera placé en vigilance orange pour vent violent de 8 heures à 18 heures. Face au risque accru d’accidents, des restrictions entreront en vigueur plus tôt sur les trois grands ponts. À Tancarville, une fermeture totale reste envisagée selon l’évolution de la météo.