 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Préfecture, Seine-Maritime, Site internet


Seine-Maritime : une faille de sécurité entraîne la mise hors ligne du site de la préfecture


Le site de la préfecture a été placé en maintenance préventive. Les arrêtés préfectoraux seront diffusés sur les réseaux sociaux et par affichage pendant cette interruption.


Publié le Jeudi 22 Octobre 2026 à 09:25



Seine-Maritime : une faille de sécurité entraîne la mise hors ligne du site de la préfecture
Le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime est temporairement indisponible. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la préfecture explique que cette mesure a été prise par le ministère de l’Intérieur, à la demande de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Cette maintenance préventive concerne les sites exposés à une vulnérabilité critique de sécurité, signalée par l’éditeur d’un composant logiciel largement utilisé dans le monde. Le message ne fait pas état d’une cyberattaque ayant visé la préfecture.

Les arrêtés diffusés par d’autres canaux

Les équipes sont mobilisées pour effectuer les mises à jour nécessaires dès que le correctif de sécurité sera disponible auprès de l’éditeur. Aucun délai de remise en service n’est annoncé dans cette communication.

Pendant cette interruption, les arrêtés préfectoraux habituellement consultables sur le site seront partagés sur les réseaux sociaux et par voie d’affichage. La préfecture a également communiqué un lien permettant d’accéder aux arrêtés publiés mercredi 21 octobre. Ils concernent l'interdiction de manifester dans plusieurs secteurs de la ville de Rouen et du Havre, le samedi 24 octobre de 9 heures à 20 heures. 



Vous pouvez réagir à cet article
Météo en Normandie : une accalmie jeudi avant l’arrivée de la tempête Austen vendredi
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…
Les autres infos