Seine-Maritime : une faille de sécurité entraîne la mise hors ligne du site de la préfecture

Le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime est temporairement indisponible. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la préfecture explique que cette mesure a été prise par le ministère de l’Intérieur, à la demande de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Cette maintenance préventive concerne les sites exposés à une vulnérabilité critique de sécurité, signalée par l’éditeur d’un composant logiciel largement utilisé dans le monde. Le message ne fait pas état d’une cyberattaque ayant visé la préfecture.
Cette maintenance préventive concerne les sites exposés à une vulnérabilité critique de sécurité, signalée par l’éditeur d’un composant logiciel largement utilisé dans le monde. Le message ne fait pas état d’une cyberattaque ayant visé la préfecture.
Les arrêtés diffusés par d’autres canaux
Les équipes sont mobilisées pour effectuer les mises à jour nécessaires dès que le correctif de sécurité sera disponible auprès de l’éditeur. Aucun délai de remise en service n’est annoncé dans cette communication.
Pendant cette interruption, les arrêtés préfectoraux habituellement consultables sur le site seront partagés sur les réseaux sociaux et par voie d’affichage. La préfecture a également communiqué un lien permettant d’accéder aux arrêtés publiés mercredi 21 octobre. Ils concernent l'interdiction de manifester dans plusieurs secteurs de la ville de Rouen et du Havre, le samedi 24 octobre de 9 heures à 20 heures.
Pendant cette interruption, les arrêtés préfectoraux habituellement consultables sur le site seront partagés sur les réseaux sociaux et par voie d’affichage. La préfecture a également communiqué un lien permettant d’accéder aux arrêtés publiés mercredi 21 octobre. Ils concernent l'interdiction de manifester dans plusieurs secteurs de la ville de Rouen et du Havre, le samedi 24 octobre de 9 heures à 20 heures.
🔵 À la demande de l’@ANSSI_FR, le ministère de l’Intérieur a procédé à la mise en maintenance préventive de plusieurs de ses sites internet. Cela fait suite à une vulnérabilité critique de sécurité, annoncée quelques heures auparavant par l’éditeur d’un composant logiciel générique utilisé à travers le monde. Les sites internet des préfectures sont temporairement inaccessibles. ⚠️ ➡️ Arrêtés préfectoraux, messages d’alerte, consignes comportementales : accédez aux publications de votre préfecture et restez informés via leurs réseaux sociaux, ou par voie d’affichage. Nos équipes sont mobilisées pour procéder aux opérations de mise à jour dans les meilleurs délais.— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) October 21, 2026