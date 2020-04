Yvelines : une histoire de couette tourne au pugilat entre mari et femme à Mantes-la-Ville

Deux jeunes gens, mari et femme, ont été interpellés pour violences conjugales réciproques. La scène se déroule ce dimanche matin vers 5 heures au domicile d’un couple, rue des Brouets, à Mantes-la-Ville (Yvelines).



Un différend éclate entre eux au petit matin à propos du partage d’une couette ! Des coups sont échangés et la jeune femme finit par appeler la police déclarant avoir été frappée par son conjoint.



Arrivés sur les lieux, les policiers constatant qu’il s’agit de violences conjugales réciproques décident d’interpeller les deux protagonistes, âgés de 23 et 26 ans.



Emmenés à l’hôtel de police de Mantes-la-Jolie ils ont tout le loisir de s’expliquer calmement sur le déroulement des faits.