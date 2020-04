Yvelines : un refus d’obtempérer dégénère à Sartrouville, les policiers ripostent

Le quartier des Indes à Sartrouville (Yvelines) a été le théâtre, hier, lundi, vers 23 heures, d’incidents entre des jeunes du quartier et la police.



A l’origine, l’interpellation d’un pilote de scooter qui avait refusé de s’arrêter à un contrôle des policiers de la brigade anti-criminalité et de l’unité canine légère du Val-d’Oise, le département voisin.



Les forces de l’ordre se sont retrouvées rapidement encerclées, rue Georges-Méliès, par un groupe d’individus voulant s’opposer à l’interpellation. Des renforts ont été sollicités et les policiers ont alors été contraints de faire usage de moyen de défense anti-émeutes pour disperser les assaillants.



Les fonctionnaires sont parvenus à quitter le quartier sans déplorer de blessé et de dégât.