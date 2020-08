Yvelines : un policier blessé à la tête par un jet de pavé à Chanteloup-les-Vignes

Une vingtaine d’individus masqués s’en sont pris aux forces de l’ordre qui assistaient dimanche soir les sapeurs-pompiers venus porter assistance à une personne à son domicile rue des Quertaines à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines).



Sur place, les policiers ont été visés par des jets de pierres et autres projectiles. L’un des fonctionnaires a ainsi été blessé au crâne par un pavé. Il a été transporté à l’hôpital de Poissy.



L’arrivée de renforts a permis de sécuriser les lieux de l’intervention jusqu’au départ des sapeurs-pompiers.



Aux Mureaux, vers 22 heures, c’est un équipage de la brigade anticriminalité qui a fait l’objet de jets de projectiles par un groupe d’individus dissimulés dans les buissons rue Molière.



Le véhicule de la patrouille a été touchée au niveau d’une vitre latérale et de la carrosserie. Aucun blessé n’a été déploré.



Enfin, à La Verrière, des fonctionnaires de l’unité canine légère ont essuyé des jets de pierres et de projectiles alors qu’ils intervenaient avec les sapeurs-pompiers pour un feu de poubelle dans la résidence du Bois de l’Étang, vers 3 heures ce matin.