Yvelines : un mort et un blessé grave dans un accident de la route entre Longnes et Mantes

Deux véhicules utilitaires, un Master et un Kangoo, sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à établir. Le bilan est lourd : un tué, un blessé grave et un blessé léger.



Le drame a eu lieu vers 8 heures, sur la route départementale 928 au niveau de l'intersection avec les rues du Tertre et des Sept-Quartiers, entre Longnes et Mantes-la-Jolie.



Dans le choc, particulièrement violent, le passager du Kangoo, originaire d'Eure-et-Loir, a été mortellement blessé. Le conducteur, un homme âgé de 74 ans, a quant à lui été blessé grièvement. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR et évacué, en urgence absolue, vers l'hôpital Bicêtre, dans le Val-de-Marne.