Yvelines : un automobiliste victime d’une tentative de car-jacking à Meulan

Un automobiliste a été victime d’une tentative de car-jacking à Meulan (Yvelines). Les faits se sont déroulés mercredi 6 août vers 6 heures, rue Albert Jozon.



Le conducteur se trouvait à l’arrêt au feu rouge à bord de son véhicule Renault Talisman. Quatre individus, capuche sur la tête, gantés et vêtus de sombre sont arrivés à pied à sa hauteur et l’ont menacé avec un tournevis dans l’intention de lui voler sa voiture. Face aux menaces, la victime a eu la présence d’esprit de redémarrer rapidement et a regagné son domicile pour alerter la police.



Les recherches pour retrouver les auteurs de l’agression, dont la description de chacun a pu être fournie par l’automobiliste, sont restées vaines. Le commissariat des Mureaux a ouvert une enquête.