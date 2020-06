Yvelines : trois maisons impactées par un incendie à Achères

Trois pavillons ont été impactés par un incendie, ce vendredi 26 juin à Achères (Yvelines).



Le sinistre s’est déclaré en fin d’après-midi rue de la Paix. A l’arrivée des sapeurs-pompiers, trois pavillons avaient été endommagés par les flammes plus ou moins sérieusement. Leurs occupants avaient été évacués. Aucune victime n’a été déplorée.



Dans un premier temps, la thèse de l’incendie criminel a été privilégiée suite à la découverte d’un briquet dans un buisson proche des maisons sinistrées.



Les policiers du service local de police technique ont procédé alors à des investigations à la recherches d’éléments pouvant accréditer la thèse de l’acte volontaire.



Cependant, après expertise, le technicien spécialiste en incendie du service départemental d’incendie et de secours (Sdis78) a écarté la thèse criminelle et privilégié « très fortement la thèse d’un départ de feu accidentel lié à un mégot mal éteint », indique une source policière.



Un seul relogement a été nécessaire.