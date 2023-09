Yvelines : trois interpellations après une rixe entre automobilistes au Mesnil-Saint-Denis

Trois hommes ont été interpellés vendredi 15 septembre dans l’après-midi au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines) pour « violences volontaires avec arme par destination ».



À l’origine, un différend qui a éclaté entre automobilistes rue Ernest et Paul Picard. éclatait. L’un des protagonistes est sorti de son véhicule en exhibant un câble électrique. Les trois occupants de l’autre véhicule sont alors également sortis, se sont emparés du câble et ont frappé le conducteur.



Ce dernier, blessé a été pris pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier pour soins.



Les auteurs des violences âgés de 20 et 21 ans ont été placés en garde à vue.