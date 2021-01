Yvelines : trois enfants de 8 ans disparaissent mystérieusement à la sortie de l'école à Maisons-Laffitte

Des recherches ont été engagées avec le concours d’un chien pisteur et d’un hélicoptère de la gendarmerie équipé d’une caméra infrarouge. Les cartables des enfants ont été découverts abandonnés un peu plus loin, place Wagram.



La direction départementale de la sécurité publique (DDSP78) a lancé, sans tarder, un avis de recherches sur les réseaux sociaux.



Finalement, les trois écoliers ont été retrouvés sains et saufs dans un parc de Neuville-sur-Oise, une commune du Val d’Oise située à une dizaine de kilomètres de Maisons-Laffitte. Ils ont expliqué aux policiers avoir pris le train pour raccompagner l’un d’eux à son domicile.