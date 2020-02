Yvelines : soupçonné de trafic de drogue, il se rebelle lors de son interpellation aux Mureaux

Deux policiers ont été blessés lors de l’interpellation d’un habitant des Mureaux (Yvelines) soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants.



Ce mardi 25 février, à 23h50, la brigade anti-criminalité en patrouille rue Jean-Jacques Rousseau aux Mureaux, dans le quartier de la Vigne Blanche, décide de contrôler un individu dont le comportement lui semble suspect.



Lors de la palpation de sécurité, les policiers découvrent sur le jeune homme de 22 ans plusieurs petits morceaux de résine de cannabis. Au moment où ils lui signifient qu’il va être conduit au commissariat, pour détention de stupéfiants, l’individu se rebelle et contraint les forces de l’ordre à utiliser la force. C’est ainsi qu’un brigadier de 44 ans et un gardien de la paix de 33 ans sont blessés chacun a une main (ils souffrent de douleurs).



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.