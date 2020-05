Yvelines : refoulé du train pour infraction au port du masque, il bouscule un agent de la Suge

Le port du masque est de rigueur dans les transports en commun*, depuis le début de déconfinement. Pourtant, un usager de la SNCF a tenté de passer outre cette obligation, ce qui lui a valu d’être refoulé par des agents de la sûreté générale (Suge).



La scène se déroule vendredi 22 mai, en début d’après-midi, sur un quai de la gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Un voyageur de 27 ans a tenté de monter dans un train sans le port du masque.



Alors que les agents de la SNCF lui interdisaient l’accès au wagon, le mis en cause a repoussé l’un d’eux. L’individu a été maîtrisé au sol et interpellé.



L’agent, âgé de 28 ans, a déposé plainte pour violences volontaires mais n’a pas exercé son droit de retrait.



* Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun pour les passagers à partir de 11 ans et les contrevenants sont passibles d'une amende de 135 euros.