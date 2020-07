Yvelines : les deux suspects venaient de cambrioler un pavillon à Bois d’Arcy

Deux cambrioleurs (17 et 21 ans) ont été interpellés ce vendredi matin, peu avant 5 heures, par un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) à Bois d’Arcy (Yvelines).



Les suspects, repérés par un témoin qui a appelé Police secours, ont été surpris par les forces de l’ordre alors qu’ils venaient de commettre un vol par effraction dans un pavillon de la rue André François Michaux.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour tentative de vol avec effraction en réunion et violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique.