Yvelines : le match de foot dégénère sur le stade, quatre interpellations à Poissy

De son côté, la police municipale a interpellé quatre suspects qui ont tenté de prendre la fuite à bord d’une voiture. L’un d’eux était en possession d’un pistolet de type gomme cogne dont le barillet était approvisionné de trois balles.



Les interpellés sont âgés de 17, 18 et 21 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour participation à un attroupement armé, violences volontaires avec armes et port d’arme de catégorie C.