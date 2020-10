Yvelines : il insulte les policiers et se rebelle sur fond de différend entre voisins à Trappes

Un différend entre voisins a nécessité l’intervention de la police ce dimanche 25 octobre vers 20h15, square Henri-Wallon à Trappes (Yvelines).



A leur arrivée, les policiers ont été pris à partie et insulté par l’homme qui les avait appelés. Ce dernier, âgé de 24 ans, s’est rebellé et a tenté de s’emparer de la bombe lacrymogène d’un des fonctionnaires. Les forces de l’ordre ont dû faire usage d’un pistolet à impulsion électrique en mode contact pour neutraliser l’agresseur qui a été menotté.



Un groupe d’une dizaine individus a tenté de s’interposer au moment où les policiers et le mis en cause sortaient de l’appartement. Les assaillants ont été dispersés au moyen de grenades de désencerclement.