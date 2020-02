Yvelines : frappé à coups de marteau pour une dette de restaurant, deux hommes en garde à vue

Une histoire de dette serait à l'origine des violences dont a été victime un homme de 33 ans, cette nuit, du jeudi au vendredi, dans une rue d'Hardricourt, près de Meulan-en-Yvelines.



Vers 23 heures, le standard de Police Secours reçoit un appel signalant une « agression au marteau » sur le boulevard Michelet. Un équipage du commissariat des Mureaux arrive sur place et interpelle deux hommes soupçonnés d'être les auteurs des violences. Le marteau est récupéré pour les besoins de l'enquête.



La victime a une plaie saignante à la tête et au genou. Elle est transportée au centre hospitalier de Meulan.



L’origine du différend serait une dette dans un restaurant, selon les premières déclarations recueillies par les enquêteurs.



Les mis en cause, âgés de 30 et 33 ans et originaires respectivement de Mantes-la-Jolie et Porcheville, ont été placés en garde à vue pour violences avec arme blanche (marteau).