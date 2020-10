Yvelines : extorsions sous la menace d’un couteau dans le RER A, cinq suspects interpellés

Les auteurs présumés de deux extorsions aggravées dans deux gares SNCF des Yvelines ont été interpellés. Ils sont âgés entre 16 et 19 ans.



Les faits dont ils sont soupçonnés se sont déroulés ce dimanche 4 octobre en fin de journée. D’abord, vers 18 heures, dans le RER A entre Rueil-Malmaison et Chatou. Deux individus s’en prennent à un jeune voyageur de 17 ans et le menace avec un couteau. Ils le contraignent alors de leur remettre sa sacoche qui contient un téléphone portable.



Arrivés en gare de Chatou, les voleurs prennent la fuite avec leur butin. Bien que rapidement sur place les policiers ne parviennent pas à les retrouver.