Yvelines : deux policiers blessés lors d'une interpellation pour détention de stupéfiants à Gargenville

Deux policiers ont été blessés légèrement lors d'une interpellation, hier en fin d'après-midi, à Gargenville (Yvelines).



Au cours d'une patrouille de surveillance, un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) a repéré un jeune homme dont le comportement lui a paru suspect. Alors que les policiers en civil se rapprochaient pour effectuer un contrôle, l'individu a pris la fuite. Lancés à sa poursuite, ils l'ont rattrapé devant son domicile.



Le jeune homme de 19 ans avait en sa possession douze sachets de résine de cannabis. Lors de son interpellation, il s'est rebellé et les fonctionnaires ont dû employer la force pour le neutraliser. C'est ainsi que deux d'entre eux se sont blessés : l'un à un doigt, l'autre à un coude.



Le mis en cause a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie pour détention de produits stupéfiants, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.