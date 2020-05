Yvelines : deux jeunes squatteurs arrêtés dans une résidence secondaire aux Mureaux

Deux adolescents de 16 ans ont été interpellés en flagrant délit, ce mercredi 20 mai, en début de matinée, aux Mureaux (Yvelines).



Un riverain de la rue Maurice-Berteaux a remarqué la présence d’inconnus dans un pavillon voisin au sien et a contacté le « 17 ». Des policiers sont rapidement arrivés sur place et ont constaté qu’une fenêtre de l’habitation était fracturée. Lors de la reconnaissance des lieux, ils se sont alors trouvés face à deux jeunes gens, dont l’un s’est rebellé au moment de son interpellation.



Il est apparu que les suspects s’étaient introduits par effraction dans le pavillon (il s’agit en fait d’une résidence secondaire) dans l’intention de la squatter.



Les deux adolescents ont été placés en garde à vue pour violation de domicile, dégradations de biens privés, rébellion et infraction à la législation sur les étrangers, tous deux étant en effet en situation irrégulière sur le sol français.