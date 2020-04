Yvelines : deux incendiaires de poubelles, à Chatou et Carrières-sur-Seine, en garde à vue

Deux hommes de 20 et 22 ans ont été placés en garde à vue pour « destruction en réunion de bien public par usage de substances incendiaires ».



Au cours de la nuit écoulée. Vers 1 heure, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir avenue du Maréchal Juin à Carrières-sur-Seine (Yvelines) où deux containers poubelles étaient en feu.



Sur les lieux, un équipage de la brigade anti-criminalité a contrôlé cinq individus, dont deux avaient été signalés par un témoin sur une tentative d’incendie de poubelles ans la commune voisine de Chatou, vers 23h30,



Les deux suspects, domiciliés à Chatou, ont été interpellés pour les deux faits et placés en garde à vue. Les trois autres ont été verbalisés pour non respect du confinement. Ils devront s’acquitter d’une amende de 135€ chacun.