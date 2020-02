Yvelines : coups de couteau entre voisins sur fond d’alcool au Perray-en-Yvelines

Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte par les services de police après qu’un homme a été blessé de plusieurs coups de couteau au Perray-en-Yvelines (Yvelines).



A l’origine, un différend a éclaté entre deux voisins après une soirée alcoolisée, rue de la Touche. L’un des protagonistes, âgé de 32 ans, a porté six à sept coups de couteau au deuxième, âgé de 30 ans.



L’auteur des blessures a été interpellé ce vendredi matin vers 6 heures, et placé en garde à vue pour tentative de meurtre. La victime, elle, a été prise en charge par les pompiers et le SAMU qui l’ont transportée, consciente à l'hôpital.