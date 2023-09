Yvelines. Une perturbatrice dans un magasin de Coignières outrage les policiers et se rebelle

Les forces de l’ordre sont intervenues ce vendredi après-midi dans un magasin du boulevard des Arpents à Coignières (Yvelines) où une perturbatrice refusait de partir.



La mise en cause, âgée de 50 ans, s’en est prise à l’équipage police secours dépêché sur les lieux. Elle a insulté les policiers et s’est rebellée afin de s’opposer à son interpellation. Un fonctionnaire a été légèrement blessé au coude droit lors de l’intervention.



La quinquagénaire a été placé en garde à vue pour outrage et rébellion.