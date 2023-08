Yvelines. Un jeune cambrioleur mis en fuite à Carrières-sous-Poissy

Un adolescent de 16 ans a été interpellé cette nuit de dimanche à lundi vers 3h30 à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). Il est soupçonné d’avoir commis un vol par effraction dans le pavillon d’une jeune femme de 23 ans.



Cette dernière, alertée par des bruits suspects, a mis en fuite le cambrioleur et a contacté le 17 (police secours). Elle a constaté le vol de son ordinateur portable.



La victime a pu fournir une description sommaire de l’auteur qui a été retrouvé et interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) un peu plus tard. Le suspect était en possession de l’ordinateur volé. Il a été placé en garde à vue pour vol par effraction.