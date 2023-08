Yvelines. Un immeuble menaçant de s'effondrer évacué en pleine nuit à Maisons-Laffitte

Par mesure de sécurité, un périmètre de sécurité, délimité par des barrières métalliques, a été mis en place le temps de l'intervention d'un expert. Des équipages de la police nationale et municipale ont été maintenus sur place afin de sécuriser les lieux jusqu'à nouvel ordre.



Une coupure d’eau rue de Paris entre l’avenue Longueil et rue du Mesnil est en cours et une distribution de bouteilles d'eau est mise en place jusqu'à 20 heures dans la cour de l'école du Pieuré pour les riverains concernés, signale la mairie de Maisons-Laffitte sur son site. Par ailleurs, la circulation est interdite rue de Paris entre l’avenue Longueil et rue de la Vieille Eglise.