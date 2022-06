Yvelines. Un couple de sourds-muets victime d’une agression à la gare des Mureaux

Un couple de sourds-muets a été agressé dimanche matin vers 7 heures aux Mureaux, dans les Yvelines. La femme, âgée de 57 ans, s’est fait arracher la chaîne en or qu’elle portait au cou par un jeune homme qui était en compagnie de cinq autres devant la gare, place du 8-Mai 1945.



Le voleur et ses complices ont pris la fuite rapidement vers le centre-ville. Les policiers ont pris les victimes à bord de leur véhicule et ont fait des recherches dans les alentours. Deux individus correspondant au signalement fourni par la femme et son mari ont été repérés et interpellés.