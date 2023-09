Yvelines. Trahi par son bras plâtré, l'auteur de l'attaque du poste de police à Saint-Germain-en-Laye bientôt jugé

Quelques jours plus tard, les caméras de vidéoprotection de la ville ont permis de repérer un homme dans la rue avec un plâtre au bras identique à celui que portait l'individu recherché. Identifié formellement, ce sangermanois de 21 ans, connu défavorablement des services de police, a été convoqué au commissariat et placé en garde à vue.



Lors de son interrogatoire, il s’est reconnu sur les images comme étant l'individu porteur du plâtre et a avoué avoir participé à cet attroupement.



Le mis en cause s’est vu notifier une convocation en vue d’une vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 10 janvier 2024 doublée d’une convocation devant le tribunal judiciaire pour le 2 avril prochain au cas où il ne se présenterait pas à la première audience.