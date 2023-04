Yvelines. Surpris par une jeune fille, les cambrioleurs la menacent avec un couteau et l'enferment dans le garage

A l'arrivée des policiers, les malfaiteurs ont pris la fuite à pied. L’un des deux a été interpellé en possession d'un sac contenant des objets appartenant à la jeune fille. Son complice a été localisé dans le même temps alors qu'il était réfugié dans un bâtiment industriel. Il a été interpellé sans opposer de résistance.



Les deux suspects, âgé de 15 ans et sans domicile fixe et de 18 ans, demeurant à Paris 17e ont été placés en garde à vue pour vol par effractrion.



La victime, en état de choc a été tran,sportée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital le plus proche.