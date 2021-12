Yvelines. Quatre hommes interpellés à Chambourcy pour tentative de vol en réunion

Quatre hommes ont été interpellés par la police à Chambourcy (Yvelines) pour tentative de vol en réunion.



Au milieu de la nuit, ce mercredi à jeudi, de passage route de Mantes, une patrouille du commissariat de Saint-Germain-en-Laye remarque un individu affairé avec un cric près d’un véhicule Toyota Prius, dont les roues latérales ne touchent plus le sol.



Les gardiens de la paix constatent en même temps la présence d’un deuxième homme à proximité d’une Golf et à bord de laquelle se trouvent deux autres individus sur la banquette arrière.



Suspectés d’être en train de dérober les roues de la Toyota, les quatre hommes âgés entre 22 et 28 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.