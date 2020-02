Yvelines. Percuté par une voiture à Mantes-la-Ville, un motard héliporté en urgence absolue

Un motard a été grièvement blessé dans un accident de la circulation en fin d’après-midi d’hier, vendredi, à Mantes-la-Ville (Yvelines).



Le conducteur d’une voiture, un homme de 71 ans, sortait de sa place de stationnement rue de Saint-Germain (à l’angle du CD113) et a percuté une moto qui arrivait au même moment. Dans la violence du choc, le pilote, âgé de 28 ans, a été projeté sur la chaussée. A l’arrivée des secours, il était conscient et se plaignait de douleurs au bassin et aux membres.