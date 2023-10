Yvelines. Par vengeance, l’ancien employé dérobe 13 selles dans les écuries de Maisons-Laffitte

Le 20 septembre, treize selles ont été volées dans les écuries de Maisons-Laffitte (Yvelines), soit un préjudice estimé à environ 40 000 euros. L'auteur du vol a pénétré sur le site sans effraction, en escaladant une fenêtre pour entrer dans les écuries.



L’enquête confiée au commissariat de Sartrouville a permis d’identifier l’auteur des faits, un homme de 45 ans, repéré sur les lieux grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville de Maisons-Laffitte entre 2h15 et 5h12. Il a ainsi eté établi que le mis en cause avait été employé pour le nettoyage des écuries et remercié il y a plusieurs semaines.