Yvelines. Les cambrioleurs d'une pizzeria confondus dans trois autres vols par effraction aux Mureaux

Les recherches se sont poursuivies, et les policiers se sont rendus dans plusieurs adresses connues pour être des logements vides fréquemment squattés. Les deux suspects ont été interpellés dans un de ces squats, où de nombreux objets provenant des cambriolages, tels que des baskets, des bijoux et des montres, ont été découverts.



Lors de son interrogatoire, la jeune femme, mineure, a admis sa participation au cambriolage de la pizzeria, mais a expliqué avoir agi sous la menace d'un individu non identifié et non identifiable, selon une source policière. Les deux autres suspects ont nié leur implication dans les faits qui leur étaient reprochés.