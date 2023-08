Yvelines. Les auteurs présumés de deux agressions à Villennes-sur-Seine sont âgés de 13, 15 et 17 ans

Trois adolescents, dont une fillette de 13 ans, ont été interpellés samedi vers midi à Villennes-sur-Seine (Yvelines). Ils sont soupçonnés d’avoir dérober deux colliers . Les. Intimes sont un jeune homme de 15 ans et un homme de 67 ans.



Les faits se sont déroulés près de la gare SNCF de commune. Un adolescent qui promenait son chien a été agressé par trois jeunes qui lui ont arraché la chaîne en or qu’il portait au cou. Ces derniers s’en sont pris plus loin à un sexagénaire qui se promenait et auraient tenté de lui dérober sa sacoche.



Alertés, des agents de la police municipale de Villennes, ont rapidement retrouvé les auteurs qui ont été interpellés en flagrant délit, rue du Port.



Le trio - deux garçons de 15 et 17 ans et une fillette de 13 ans - a été remis à la police nationale. Formellement reconnus par les victimes, les suspects ont été placés en garde à vue pour vol avec violences.