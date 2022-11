Yvelines. Les agresseurs de deux jeunes filles arrêtés par la Bac à Vélizy-Villacoublay

Les agresseurs de deux jeunes filles ont été identifiés et interpellés dans les Yvelines. Les faits dont sont soupçonnés trois jeunes gens, âgés de 15, 17 et 18 ans, se sont déroulés, selon les victimes, dans la nuit du 18 novembre à Vélizy-Villacoublay.



Les jeunes filles ont déclaré aux enquêteurs avoir été importunées et gazées par trois inconnus qui voulaient leur dérober leurs blousons. Une surveillance a alors été mise en place dans le secteur par la Brigade anticriminalité (Bac). C'est ainsi que deux des trois hommes recherchés ont été repérés au milieu de la nuit, grâce à la description précise fournie par les victimes.