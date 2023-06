Yvelines. Le calvaire d'une mère de trois enfants, battue, violée et menacée de mort : son ex-conjoint est en détention

Le concubin violent a été interpellé à Bois d'Arcy et placé en garde à vue. Sur lui, les policiers ont trouvé un couteau. Et lors de la fouille de son véhicule, ils ont découvert un pistolet d’alarme avec son chargeur, une batte de base-ball, et une dague. La fouille d’un deuxième véhicule a permis la découverte de munitions à blanc pour le pistolet.



Au cours de son audition, le quadragénaire a reconnu uniquement le port d’arme prohibé. Il a minimisé les faits de violences sur son fils, et n'a pas reconnu ni les faits de viol, de menaces et de violences sur son ex conjointe. Il a été déféré au parquet de Versailles et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations sur commission rogatoire d'un juge d'instruction.