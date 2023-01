Yvelines. La police saisit des mortiers et des fumigènes lors d'un rassemblement à Mantes-la-Jolie

Des moyens policiers conséquents composés de la brigade anticriminalité (BAC) et des compagnies de sécurisation ont été déployés Les participants à cette initiative ont été dispersés sans incident.



Un équipage de la BAC a contrôlé par la même occasion un groupe de quatre jeunes (3 mineurs et un majeur) en possession de mortiers d'artifice et de fumigènes. Ces derniers ont été ramenés au commissariat de Mantes-la-Jolie pour vérifications. Les trois mineurs ont été laissés libres à l'issue de leur audition et remis à leur civilement responsables. Le majeur a été également remis en liberté. Quinze mortiers d'artifice et trois fumigènes ont été saisis.