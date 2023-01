Yvelines. La course-poursuite s'achève dans un camp des gens du voyage à Andrésy

Le mis en cause, âgé de 17 ans et originaire du Calvados, a été emmené au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. Lors de son audition, il a reconnu la plupart des faits dont il s'est rendu coupable : la conduite sans permis et le refus d'obtempérer. Plus surprenant, il a reconnu avoir volé la Twingo.



Placé en garde à vue, l'adolescent a été remis en liberté ce dimanche après-midi après s'être vu notifier une convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants de Caen, juridiction dont il dépend.