Yvelines. L’auteur d’un vol a l’arraché interpellé en flagrant délit à Andrésy

Alerté immédiatement par radio, un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) d’Achères est arrivé rapidement sur les lieux. La victime a pu fournir le signalement de son agresseur, un homme à la corpulence athlétique et de 1,80 m environ.



Lors des recherches, les policiers ont repéré un individu, dont la description correspondait, sous un arrêt de bus. Ce dernier était en train de retirer, a l’aide d’un couteau, la carte sim de son téléphone portable. Intrigués, les gardiens de la paix ont procédé à son contrôle et l’ont interpellé après qu’il a reconnu être l’auteur du vol.



La victime n’a pas été blessée mais très choquée. Elle a déposé plainte.



Le mis en cause, originaire d’Argenteuil (Val-d’Oise) a été placé en garde à vue.