Yvelines. Interpellé à Verneuil-sur-Seine pour agression sexuelle et violences volontaires

Un e enquête a été ouverte pour agression sexuelle, après une plainte déposée par une jeune femme d'une vingtaine d'années.



Samedi 4 février, en fin d'après-midi, la police est intervenue, à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) à l'origine pour un différend sur le parking d'un magasin. Sur place, les fonctionnaires ont été informés qu'un homme alcoolisé avait eu des gestes déplacés envers une caissière du magasin.



Selon les déclarations recueillies par les policiers, l'individu, âgé de 22 ans, avait « caressé le dos et les fesses » de la jeune femme à deux reprises.



Des violences volontaires s'étaient ensuite ensuivies sur l’agent de sécurité appelé à intervenir pour que le mis en cause cesse d’importuner l'employée. Ce dernier, domicilié à Verneuil-sur-Seine, a été interpellé pour agression sexuelle et violences volontaires en état d'ivresse. Il a été placé en garde à vue.