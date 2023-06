Yvelines. Interpellé à Mantes-la-Jolie pour harcèlement et attouchements sexuels

Un quadragénaire a été interpellé pour "harcèlement et attouchements sexuels" ce vendredi vers 9 heures dans l'enceinte de la gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Le mis en cause, âgé de 46 ans, a embrassé par une surprise une femme en la tenant par le bras.



Puis l'individu s'est adressé ensuite à une autre femme en tenant des propos à caractère sexuel, selon une source policière. L'homme a été appréhendé par la SUGE, la police ferroviaire, et remis à un équipage de policiers du commissariat de Mantes-la-Jolie en vue de son placement en garde à vue.



Une des deux victimes à manifesté son intention de déposer plainte.