Yvelines. Ils tiraient des mortiers d'artifice sur les immeubles à Vélizy-Villacoublay

Les forces de l'ordre sont intervenues cette nuit de vendredi à samedi 25 mars, rue de la Division Leclerc à Vélizty-Villacoublay (Yvelines). Peu après minuit, des riverains ont signalé des tirs de mortiers d'artifice en direction des immeubles d'habitation. Il n'y a pas eu apparemment de dégât.



Deux suspects, âgés de 17 et 20 ans, ont été interpellés par la brigade anti-criminnalité et placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion avec arme par destination et usage de stupéfiants. Sur l'un des mis en cause, les enquêteurs ont découvert en effet deux grammes de résine de cannabis.