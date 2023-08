Yvelines. Ils siphonnaient les réservoirs sous les yeux d’un témoin à Trappes

Une patrouille s’est rendue sur place et a constaté que plusieurs véhicules dont les bouchons des réservoirs étaient fracturés avaient été siphonnés. « Le signalement fourni par le témoin a permis d’identifier et d’interpeller les auteurs encore à proximité », relate une source policière.



Les suspects sont trois hommes de 20, 21 et 22 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour vol en réunion précédée de dégradation.