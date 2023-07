Yvelines. Il tente de dépouiller ses victimes sous la menace d’une arme à Saint-Germain-en-Laye

Un témoin de la scène a contacté le 17 (police-secours) pour signaler les faits et fournir le signalement de l'individu. Lancés à sa recherche, les policiers ont retrouvé et interpellé le mis en cause rue des Coches. Une arme de poing factice a été découverte sur lui lors de la palpation de sécurité. Il a été placé en garde à vue.



Les victimes ont confirmé le déroulement des faits aux enquêteurs. L’une d’entre elles, présentant une plaie au genou, a été prise en charge pour être transportée à l'hôpital.