Yvelines. Il pénètre par effraction chez sa mère et s’en prend aux policiers à Verneuil-sur-Seine

Une mère de famille a sollicité l’intervention de la police pour signaler que son fils de 19 ans était entré par effraction chez elle en brisant la vitre de la fenêtre de la chambre. Les faits se sont déroulés ce jeudi vers 13 heures, boulevard André-Malraux a Verneuil-sur-Seine (Yvelines).



Les forces de l’ordre ont interpellé le jeune homme sans incident. Mais arrivé au commissariat, ce dernier est devenu menaçant verbalement et violent envers les fonctionnaires. Lors de l’intervention pour le calmer, l’un des gardiens de la paix s’est blessé à l’auriculaire gauche.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour non respect d’un contrôle judiciaire, ainsi que outrage et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.