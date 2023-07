Yvelines. Deux morts et cinq blessés graves dans un accident entre un autobus et une voiture

Un accident de la circulation entre une voiture et un bus a fait deux morts et plusieurs blessés graves, ce vendredi matin vers 7 heures sur la D113 à hauteur de Mézières-sur-Seine (Yvelines).



Selon les premiers éléments, un véhicule de tourisme circulant à contresens aurait contraint le chauffeur d'un bus à se déporter pour éviter le choc. Dans la manœuvre, l'autobus de la société Keolis affrété par la SNCF et qui transportait une cinquantaine de passagers, selon la préfecture, a terminé sa course dans le fossé.



Le bilan définitif est lourd : il est fait état d'au moins deux morts et de cinq blessés dont l'état est jugé grave.