Yvelines. Deux frères tabassés à leur domicile, à Gargenville, par une quinzaine d'individus

Une enquête pour « violences volontaires en réunion avec arme » a été ouverte par les services de police.



Les faits se sont déroulés dans la soirée d’hier jeudi, rue Victor Beaufils, dans le centre-ville de Gargenville (Yvelines). Les victimes, deux frères âgé de 17 ans et 21 ans, ont signalé à la police vers 22h30 qu’une quinzaine d’individus avait forcé la porte de leur maison et leur avait porté des coups de poings et de bâtons avant de prendre la fuite.



L’une des victimes a été blessée : elle présentait des plaies saignantes aux deux arcades et un bout d’oreille arraché. Elle a été transporté à l'hôpital de Mantes-la-Jolie par les sapeurs-pompiers.



Son frère a reçu lui aussi des coups au visage mais son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.